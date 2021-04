146.761 mehr als ein Jahr auf Jobsuche

Auf die stark gestiegene Langzeitarbeitslosigkeit wiesen Parteien und Interessenverbände vor dem heutigen „Tag der Arbeitslosen“ hin: Denn die Zahl jener, die bereits seit mehr als einem Jahr eine Stelle suchen, stieg in nur einem Jahr von 105.236 auf 146.761 dramatisch an. Die Regierung will nun rasch gegensteuern.