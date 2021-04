Baumgartner: Wechsel „wäre nicht glaubwürdig“

Zwar sei die EM gerade für einen Offensivspieler eine Chance, sich ins Rampenlicht zu spielen. „Das ist Woche für Woche in der Bundesliga aber auch möglich.“ Möglicherweise sei die Konstanz im Ligabetrieb den großen Klubs sogar wichtiger, vermutete Baumgartner. 70 Pflichtspiele hat der Youngster in den vergangenen zwei Jahren für Hoffenheim absolviert und dabei 15 Tore erzielt. Dass englische Klubs aufstrebende Spieler in Deutschland beobachten, hält er für nichts Außergewöhnliches. „Das ist doch normal. Was ist der nächste Schritt für einen jungen Bundesliga-Spieler? Vielleicht irgendwann zu einem Topklub in der Premier League.“ Momentan sei für ihn aber Hoffenheim der beste Ort, um sich weiterzuentwickeln.