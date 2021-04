Raus aus Hallein nur noch mit Nasenbohren

Kein Wunder: Mehr als 21.400 Menschen leben in Hallein, dazu kommen Pendler und knapp 2200 Schüler. Die HTL etwa setzt am Freitag und Montag vorsorglich auf Heimunterricht – damit sich Nicht-Halleiner in Ruhe um Testtermine kümmern können. Mittlerweile kündigte das Land jedoch an, dass die in der Schule durchgeführten Selbsttests doch zur Ausreise aus Hallein berechtigen. Drei Apotheken der Stadt haben ihr Testangebot ab sofort ausgeweitet, die Teststraße Ziegelstadl hat nun auch am Sonntag von 9 bis 14 Uhr geöffnet.