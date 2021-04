Mehr voll Geimpfte als jemals Infizierte in Europa

In Europa sind laut WHO mittlerweile mehr Menschen vollständig gegen Corona geimpft als insgesamt nachweislich mit dem Virus infiziert waren. Vor 462 Tagen seien die ersten Infektionen in Europa gemeldet worden, seitdem sei das Virus bei 5,5 Prozent der europäischen Bevölkerung nachgewiesen worden. Sieben Prozent sind inzwischen vollständig geimpft. Erstmals seit zwei Monaten sei die Zahl der Neuinfektionen vergangene Woche wieder bedeutend zurückgegangen, die Infektionsraten blieben dennoch „extrem hoch“, so WHO-Europa-Direktor Hans Kluge.