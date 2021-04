Mediziner: Bei Corona keine Asthmasprays nehmen

Die Studie sei so mangelhaft und mit wenigen Versuchspersonen durchgeführt, dass man derzeit keine Asthmaspray-Inhaltsstoffe bei Covid-19-Erkrankungen empfehlen könne, erklärten die Lungenmediziner am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz. Das Studiendesign habe große Schwächen, sagte Marco Idzko von der Universitätsklinik für Innere Medizin II der MedUni Wien. So hätten die englischen Forscher etwa den Placeboeffekt nicht ausgeschlossen. Solch ein Vorgehen würde die Ergebnisse „wahnsinnig verzerren“, so der Mediziner.