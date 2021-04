Berühmte Baumdiebe machen im Mai Pause

Güterweg als Asphaltstockbahn

Die „Maibaum Crew“ fladert auch Sauschädel oder bringt in der „Unruhnacht“ zu Pfingsten Chaos in fremde Gärten. Aber Corona schränkt alles ein: „Letztes Jahr hatten wir nur ein einziges Event – während der Lockerungen: ein Asphaltschützenturnier auf einem Güterweg. Das war fesch. Richtig einzigartig!“ In diesem Mai gibt die „Crew“ Ruhe. „Obwohl wir einen Baum hätten. Er ist noch im Wald, aber wir könnten ihn in zwei Tagen fällen, schälen und aufrichten. Ohne Frühschoppen, nur im engsten Kreis. Aber ehrlich gesagt: Es würden dennoch zu viele Leute zusammenkommen...“