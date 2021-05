Nun auch Thunfisch vom Aussterben bedroht

In vielen Staaten der Erde spielt Thunfisch seit jeher eine zentrale Rolle für die Ernährungssicherheit. In Südeuropa zeigt sich das etwa in traditionellen, althergebrachten Jagden auf die Fische, die ab März über die Meerenge von Gibraltar Richtung Mittelmeer wandern. Heute können die Küstengemeinschaften nicht mehr vom traditionellen Fischfang leben - industrielle Fangflotten, oft mit dem vermeintlich nachhaltigen MSC-Logo zertifiziert, haben die Meere geplündert, sodass die großen Schwärme vor der süditalienischen Küste ausbleiben.