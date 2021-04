Die neue Mission für Stehaufmann Baumgartner

Nach dem Aus in Ried haben Gerald Baumgartner viele das Ende seiner Trainerlaufbahn prophezeit. Vier Monate später ist der 56-jährige Salzburger in St. Pölten zurück im Geschäft. Sein Vertrag läuft vorerst nur bis Saisonende. Wenn das Schlusslicht aber die Liga hält, verlängert sich der Kontrakt. Und die Chancen stehen nicht so schlecht.