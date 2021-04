Kurioser Ausfall? Real-Star muss bei Wahl helfen!

Im Hinspiel am Dienstagabend in Madrid (1:1) spielte der vierfache Champions-League-Gewinner Marcelo bis zur 77. Minute. Der gebürtige Brasilianer hatte die spanische Staatsbürgerschaft 2011 erhalten. Alle im Wahlregister aufscheinenden Bürger können für Arbeiten in den Wahl-Stationen nominiert werden. Dafür gibt es 65 Euro.