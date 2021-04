Ab 21 Uhr LIVE: Real Madrid gegen FC Chelsea

Gespielt wird im Ermangelung von Fans im nur 6.000 Zuschauer fassenden Estadio Alfredo Di Stefano. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch Paris Saint-Germain und Manchester City gegenüber. Die Franzosen wie auch die „Citizens“ sind auf den ersten Titel in der Champions League überhaupt aus. Die Rückspiele finden eine Woche später statt, das Finale steigt am 29. Mai in Istanbul.