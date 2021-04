Österreich schränkt die Einreise aus Indien ein

Bei Einreise zehntägige Quarantäne-Pflicht

Wer über einen Wohnsitz in Österreich verfügt, über Transferflüge nach Österreich einreist und in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in Indien war, soll in eine zehntägige Quarantäne. Ein Freitesten nach fünf Tagen wird zwar möglich sein, allerdings nur mit PCR- und nicht mehr mit einem Antigentest. Wer nicht in Österreich lebt, aufgrund der Ausnahmeregelung aber einreisen darf, soll schon vor der Reise verpflichtet sein, einen negativen PCR-Test vorzuweisen.