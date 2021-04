Nina Proll & Co.: Kritik muss erlaubt sein!

Meinungsfreiheit feiern, aber Kritik kritisieren

Was die darin enthaltene Botschaft - die Kritik an den Corona-Maßnahmen - betrifft, kann man sagen, dass sie vielleicht unglücklich verpackt war. Man muss die Schelte an der Regierung auch nicht teilen. Dass nun aber ausgerechnet jene, die die Meinungsfreiheit als hohes Gut unserer Demokratie hochleben lassen, aus moralisch-ethischen Gründen versuchen, Schauspielern das Recht auf Regierungskritik abzusprechen, erstaunt. Auch für Künstler gilt die Meinungsfreiheit.