„Spendensammlung“ für die eigene Tasche

Die Mühlen der Justiz mahlen oft langsam, aber stetig! Auch eine 28-jährige Rumänin wird bald erfahren, dass man etliche Jahre nach einer Tat zur Rechenschaft gezogen werden kann. Die seit Kurzem in der Steiermark lebende Frau hätte am Dienstag nämlich in Innsbruck vor Gericht sitzen sollen, kam aber nicht und wird nun schriftlich von ihrer Verurteilung erfahren.