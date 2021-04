Kind stürzte in Bach: „War ein schreckliches Bild“

Gleich mehrere Schutzengel hatte der siebenjährige Leon aus Linz, als er am Dienstag gegen 16 Uhr in den Jauckerbach im Linzer Süden gestürzt war. Nicole H. (40) aus Traun sprang sofort in die Fluten, zog den leblosen Buben an Land. Er war schnell wieder bei Bewusstsein, wurde unterkühlt ins Kepler Uniklinikum gefahren.