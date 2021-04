Bub (7) von Frau aus Jauckerbach in Linz gerettet

Die Linzer Polizei wurde am 27. April kurz nach 16 Uhr in die Hallestraße 30 zum Damm beordert, da dort ein Kind im Wasser treiben sollte. Als die Polizisten eintrafen, lag der 7-Jährige bereits auf der Wiese und wurde von zwei Frauen betreut. Sie gaben an, dass der Bub atmet und bei Bewusstsein ist. Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land war in das Wasser gesprungen und hatte den Jungen herausgezogen.