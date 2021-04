Illegale Migration aus Afrika nimmt wieder zu

Weit abgetrieben - rund 500 Kilometer von der Küste der Insel El Hierro entfernt - machte die spanische Küstenwache im Atlantik ein überfülltes Migrantenboot aus. 17 der insgesamt 21 Menschen an Bord waren bereits tot. Wahrscheinlich verdurstet oder an Erschöpfung gestorben. Nur drei waren noch am Leben. Sie konnten von den Rettern per Hubschrauber aus dem Boot geborgen werden. Sie standen schwer unter Schock, waren stark unterkühlt, aber nicht in Lebensgefahr.