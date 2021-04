Geplante Badebucht am Urfahrmarktgelände in Gefahr

Mögliche Anlegestelle vor Genehmigung

Doch nichts da! Weil die Schiffsanlegestelle zwischen Brucknerhaus und Arcotel weg muss – wenn dort mehrere Schiffe parken, ragen sie oftmals in die Fahrrinne –, soll sie nun auf die Urfahraner Seite verlegt werden. Ausgerechnet dort, wo die neue Badebucht entstehen soll. Naturschutz- und wasserrechtlich ist bereits alles auf Schiene und auch der schifffahrtsrechtliche Bescheid soll so gut wie fertig sein. FP-Stadtvize Markus Hein: „Die Stadt hat rechtlich keine Möglichkeit, auf die Ländenentscheidung in Urfahr Einfluss zu nehmen. Es bliebe nur der Weg, mit Länden-Eigentümer, beziehungsweise der Via Donau das Einvernehmen zu suchen, dass sie den Standort doch noch aufgeben und man sich gemeinsam auf einen neuen einigt.“