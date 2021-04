Österreich hat „Vermittlerrolle“ in Weißrussland

Tichanowskaja hatte erst am Montag die Notwendigkeit eines Vermittlers in der Krise hervorgehoben und dabei Österreich und die OSZE als „sehr gute Plattform, vielleicht die einzige Plattform, die einen Dialog organisieren kann“, bezeichnet. Unterstützung für diesen Wunsch kam am Dienstag auch von den Grünen. Wenn so hohes Vertrauen in die Vermittlerrolle Österreichs gesetzt werde, „sollten wir diese bedeutungsvolle Aufgabe mit aller Ernsthaftigkeit wahrnehmen“, meinte die grüne Menschenrechtssprecherin Ewa Ernst-Dziedzic.