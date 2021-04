Leo Hillinger macht in „Nuffinz“ eine gute Figur

Neue Lifestyle-Produkte

Seit dem Start 2018 haben die Shorts eine weltweite Fangemeinde gewonnen, wie man an den zahlreichen „Nuffinz“- Botschaftern von Kapstadt über Berlin bis Tarifa sieht. Das Sortiment wurde im vergangenen Jahr mit langen Hosen, Hoodies und frischen Farben erweitert. Der nächste Schritt für „Nuffinz“ ist nun vor die Fernsehkamera. Bei der beliebten Startup-Show „2 Minuten 2 Millionen“ präsentieren sie erstmals eine Neuheit im Segment „Lifestyle-Produkt“: „Unsere Hip-Bags enthalten ein ganz spezielles, sehr großes Galaxy-Handtuch sowie einem Sea Salt-Haarspray in zwei Duftformen mit echtem Meersalz“, so Gähwiler. Kreiert wurde der Spray in Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Naturkosmetik- und Traditionsunternehmen „Helfe“ aus Feldkirch.