Martina Reuter: „Kurven? Super, dann zeig sie“

„Ich bin selbst eine Frau mit Kurven, hatte auch mal 20 Kilo mehr auf den Rippen. Ich weiß also, wie man sich fühlt mit Rundungen, und sage: ,Perfekt, dann zeig sie auch!‘“ Was sie über das gängige Schönheitsideal denkt, macht sie auch klar: „Ich pfeif darauf! Authentisch muss man sein, dann kommt die Ausstrahlung automatisch - das ist besser als jedes Schönheitsritual. Das muss aber nicht heißen, dass man auf Mode pfeifen sollte“, betont sie weiter. Reuters Tipp: „Mit gut gewählter Mode kann man sich besser fühlen. Ein gemustertes Kleid sieht in Midlänge auch in Größe 60 toll aus. Schulter zeigen! Die sieht in jeder Größe schön aus.“