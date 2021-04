Corona wütet weiter: Weltweite Sorge um Indien

Tragen für die Toten werden knapp

Denn ein rasanter Anstieg an Infektionen bringt das Land an den Rande des Kollaps. Zum fünften Mal in Folge wurde mit 352.991 Fällen am Montag ein weltweiter Höchststand vermeldet. Medikamente und medizinischer Sauerstoff sind kaum verfügbar. Selbst Tragen, um die Toten wegzubringen, sind knapp. In stark betroffenen Städten wie Delhi werden Leichen in provisorischen Krematorien verbrannt. Das erzählt auch Fussenegger, der in Pune, im westindischen Bundesstaat Maharashtra, lebt.