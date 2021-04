Bauernaufstand gegen Umfahrung in Voitsberg

Eine Drohkulisse haben Landwirte am Montag in Voitsberg aufgebaut. Genau an der Stelle, an der die neue B 70 geplant ist, fuhren sie mit ihren Traktoren auf. „Unsern Boden, unser Land, geben wir Bauern nicht aus der Hand“, stand auf einem großen Transparent mit drei Rufzeichen. Ihr Sprecher Josef Archan (Bild unten) wurde noch deutlicher: Freiwillig werde man keinen Quadratmeter Grund verkaufen. Punkt.