2000 Spender ließen sich für Anni registrieren

Spender nahmen lange Wege in Kauf

Das könnte sich nun ändern, denn bei der Typisierungsaktion von Geben für Leben am vergangenen Sonntag in Eibiswald kamen 373 Leute, um sich als Spender registrieren zu lassen. 1500 weitere haben sich online registriert, um zuhause eine Typisierung machen zu lassen. Ein riesen Erfolg! „Es war super, wir sind so beeindruckt“, sagt Annis Tochter Jaqueline. „Die Leute sind extra von überall her gekommen, aus Bruck an der Mur, aus Klagenfurt...“