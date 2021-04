Stammzellen-Spender für Anni aus Eibiswald gesucht

Am Sonntag kann jeder einzelne Leben retten

Und hier kommt die Aktion Geben für Leben der Leukämiehilfe Österreich ins Spiel. Sie haben alle, die helfen wollen, aufgerufen, am Sonntag, den 25. April, nach Eibiswald zu kommen und sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen - so kann übrigens nicht nur für Anni der passende Spender gefunden werden, sondern auch für andere Blutkrebs-Patienten, deren einzige Hoffnung neue Stammzellen sind.