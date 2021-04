Ausstellung gießt Verrinnendes in Kunst

Zeitlosigkeit, Lockdown und Zweidimensionalität

Lustvoll-kritisch setzt sich Peter Bauer in seiner Fotoserie mit dem Gewicht des Lichtes in Gegenüberstellung zur Zeitlosigkeit der Egomanie auseinander, wenn er eine Laterne absägt und sie in unterschiedlichen Situationen des täglichen Lebens einsetzt. In reduzierter Farbgebung bannt Gertrud Weiss-Richter Eindrücke der „entschwindenden und Lockdown-Zeit“ mittels „Zeitfenster“ auf Leinwände, in denen man einer Zweidimensionalität nicht entkommt.