Formel-E-Autos ging Saft aus: „Witz des Jahres!“

Nachdem Nyck de Vries (NED) am Samstag ein kurioses Rennen in Valencia gewonnen hatte, herrschte großer Wirbel in der Formel E. Pandemiebedingt erstmals auf einem fixen Rundkurs unterwegs gab es gleich fünf Safety-Car-Phasen und am Ende ein falsches Energie-Management bei einigen Teams, so auch beim führenden Antonio Felix da Costa. „Das ist nicht das Bild, was wir abgeben wollen. Ich glaube, wir werden zum Witz des Jahres“, schießt der Portugiese nun gegen die FIA.