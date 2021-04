Städtische Schanigärten gehen zurück an den Start

Damit ist der Poker um Öffnungen aber erst eröffnet. Wien könnte die Lokale gemäß seinem Motto „Lieber draußen als drinnen“ auch geschlossen lassen. Bürgermeister Michael Ludwig will sich noch nicht in die Karten schauen lassen: „Am Dienstag wird jetzt erst einmal beraten, ob der Lockdown in Wien am 2. Mai beendet wird“, heißt es.