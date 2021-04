Schützenhöfer/Plesiutschnig in Cancun weiter!

Die Steirerinnen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig stehen beim zweiten von drei 4*-Turnieren im Beachvolleyball in Cancun in Mexiko in der Zwischenrunde! Nach einem am Freitag eingefahrenen 2:1-(-21,14,11)-Sieg gegen die mexikanischen Lokalmatadorinnen Martha Revuelta/Zaira Orellana verlor das ÖVV-Duo am Samstag gegen die Chinesinnen Fan Wang/Xinyi Xia 0:2 (-15,-17).