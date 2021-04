Pfaffenhofen: Florianis bekämpfen Brand nahe Wald

Die Brandbekämpfung lief am Samstag gegen 15 Uhr noch, doch ein Sprecher der Polizei Telfs konnte gegenüber der "Krone" Entwarnung geben: „Es sieht so aus, als hätte man den Brand unter Kontrolle.“ Das Feuer brach gegen Mittag an der Ortsgrenze von Pfaffenhofen zu Rietz in einer Klamm aus.