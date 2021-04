SPÖ-Kritik an Öffnung: „Blindflug“ bei Mutationen

Öffnungen gehen der FPÖ zu wenig weit

Auch die Freiheitlichen ließen kein gutes Haar an den Plänen: Klubobmann Herbert Kickl will erst gar nicht von Öffnung sprechen. Davon könne „keine Rede“ sein, gebe es doch „mehr Auflagen als Freiheiten“, so Kickl. Er bezweifelt, dass die Wirtschaft von diesen Maßnahmen profitieren könne. „Das ist kein Schritt in Richtung Freiheit“, sondern sei „gelebte Unfreiheit“, so Kickl.