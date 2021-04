Zoll: Vier neue Kriminalisten auf vier Pfoten

Die Bilanz aufgegriffener Schmuggelwaren an der Grenze, auf der Post oder am Flughafen durch die Finanzpolizei ist eine Erfolgsgeschichte. Wobei die Uniformierten einen Teil ihrer Fahndungsleistung ihren Kameraden auf vier Pfoten verdanken. Nun traten vier neue Partner mit der kalten Schnauze ihren Dienst an.