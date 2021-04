Schützenhöfer: „Achtsam und vorsichtig bleiben!“

FPÖ kritisiert „unverhätnismäßige Auflagen“

Kritik am Vorgehen der Bundesregierung kommt indes von der Opposition. FPÖ-Landeschef Mario Kunasek teilt in einer Aussendung mit: „Die heute verkündeten Öffnungsschritte gehen jedenfalls nicht weit genug. So stellen insbesondere die geplanten Eintrittstestungen aufgrund des Wegfalls der Laufkundschaft wirtschaftsschädigende Hürden dar. Zahlreiche Unternehmer werden aufgrund dieser unverhältnismäßigen Auflagen vor einem Aufsperren zurückschrecken.“ Kunasek fordert LH Schützenhöfer auf, „endlich für die steirischen Unternehmer einzustehen“ und sich in Wien gegen die geplanten Maßnahmen einzusetzen.