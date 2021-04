Angelt Manchester United nach Cristiano Ronaldo?

„Giornata No“, so nennt man in Italien die Tage, an denen einem nichts gelingt. So einen Tag hatte Cristiano Ronaldo am Mittwoch gegen Parma (3:1). Nicht genug, dass er vorne nicht für Gefahr sorgen konnte, hinter kassierte Juventus das einzige Tor nach seinem Fehler, als er sich bei einem Freistoß von Brugman duckte. Zuvor schlug er auch noch den Ball weg, wofür er Gelb sah. Bei der nächsten gelben Karte wird er gesperrt.