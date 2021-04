Stark! Raffl debütiert mit Sieg bei Washington

Michael Raffl hat bei seinem Debüt für Washington in der National Hockey League einen Erfolg bejubeln dürfen. Die Capitals setzten sich am Donnerstag (Ortszeit) bei den New York Islanders nach Penaltyschießen mit 1:0 durch. Raffl gab bei 13:32 Minuten Eiszeit zwei Torschüsse ab. Der in der dritten Linie eingesetzte Kärntner war am 12. April von Philadelphia nach Washington gewechselt, hatte die vergangenen Spiele aber aufgrund einer Oberkörperverletzung verpasst.