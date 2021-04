Warum die Liverpool-Fans besonders empört sind

Diese Worte kam von Liverpools Besitzer John W. Henry, wie das Fachportal „The Athletic“ jetzt erinnert, aus dem Jahr 2016. Am 10. Februar 2016 entschuldigte er sich auf dieser Weise öffentlich bei den Fans, nachdem diese beim Spiel gegen Sunderland (2:2) das Stadion in der 77. Minute in Scharen verlassen hatten. Mehr als 10.000 Anhänger verließen Ränge, als Protest gegen die vorgesehene Erhöhung der Ticketpreise auf 77 Pfund.