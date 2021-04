Liverpool bittet seine Fans um Verzeihung!

„Ich möchte mich bei allen Fans des FC Liverpool für die Störung entschuldigen, die ich in den vergangenen 48 Stunden verursacht habe“, sagt der US- Unternehmer. „Es versteht sich von selbst, sollte aber gesagt werden, dass das hervorgebrachte Projekt ohne den Rückhalt der Fans niemals Bestand haben würde. In diesen 48 Stunden habt ihr sehr deutlich gemacht, dass es keinen Bestand hat. Wir haben euch gehört. Ich habe euch gehört.“