Prinz Louis radelt jetzt in den Kindergarten

Foto am ersten Kindergarten-Tag entstanden

Für das herzige Foto zeigt sich das Geburtstagskind in allerbester Laune und mit einem breiten Lachen im Gesicht. Kein Wunder, immerhin entstand die Aufnahme an Louis‘ erstem Tag im Kindergarten, wie die Cambridges verrieten. In den darf der Jüngste der royalen Rasselbande nun endlich gehen - oder sollte man besser sagen, radeln? Der Kleine sitzt nämlich mit stolz geschwellter Brust auf seinem knallroten Laufrad.