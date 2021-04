Gmunden und Kapfenberg eilen Richtung Finale

Titelverteidiger Kapfenberg und Gmunden eilen in der heimischen Basketball-Superliga mit Riesenschritten Richtung Finale. Am Mittwoch setzten sich die beiden Teams auch in den zweiten Partien ihrer „Best Of Five“-Halbfinalserien durch und können damit bereits am Sonntag vor Heimpublikum (jeweils 17.30 Uhr) den Sack zumachen. Gmunden besiegte Oberwart auswärts mit 86:80 (54:42), Kapfenberg behielt in Wels mit 83:74 (42:37) die Oberhand.