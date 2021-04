Nachbarin: „Noch zu Ostern haben wir gelacht“

Ein furchtbarer Messermord erschüttert die Kleinstadt Neulengbach (NÖ): Offenbar in einem Wutanfall soll ein 65-jähriger Mann am Donnerstag seiner Ehefrau (64) die Kehle durchtrennt haben. Der Verdächtige wurde festgenommen. „Noch zu Ostern haben wir gemeinsam gelacht, da unsere Freundin als Osterhaserl verkleidet war“, erinnert sich die Nachbarin gegenüber der „Krone“ an das Opfer.