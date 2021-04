Touristiker sehen sich für den Sommer gerüstet

„Wir sind für das Comeback gerüstet.“ So tönt es aus der Tourismusbranche. Wirtschaftskammer, Tirol Werbung und Tourismusreferent LH Günther Platter wagen nach den Öffnungs-Ankündigungen des Bundes einen Ausblick auf die Sommersaison, die bereits die zweite in Pandemiezeiten ist. Zur Erinnerung: 2020 bilanzierte Tirol mit 15,5 Millionen Nächtigungen besser als befürchtet. Zumindest dieses Niveau will die Branche halten. „Die Voraussetzungen sind gut“, betont LH Platter.