John Travolta: Tanz mit Diana war „wie im Märchen“

Aber nicht nur für Travolta, auch für Lady Di sei dies ein besonderes Highlight gewesen, will der Star in Erfahrung gebracht haben. „Ich fühlte mich so geehrt, dass ich dies erleben konnte, und ich weiß, dass es ihr Höhepunkt war, als sie in den Vereinigten Staaten war. Es war ihr Lieblingsmoment. Also habe ich das Gefühl, dass ich ihr Leben besser gemacht habe, so wie sie meins.“ Umso trauriger sei er, „dass sie nicht hier ist“, so John Travolta abschließend.