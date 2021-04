Ungarn öffnet am Samstag die Außen-Gastronomie

Ab Samstag kann in Ungarn der Außenbereich in der Gastronomie bis 21.30 Uhr geöffnet werden. Das erklärte der ungarische Kanzleiminister Gergely Gulyas am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Budapest. Diese Lockerung könne erfolgen, da am Freitag voraussichtlich die Zahl von 3,5 Millionen Geimpften erreicht werde. Die Ausgangssperre werde dadurch erst um 23 Uhr in Kraft treten und weiter bis um 5 Uhr in der Früh andauern.