Obstanbau wird immer mehr zur Zitterpartie

Dass der April in Sachen Witterung ein recht wankelmütiger Monat ist, ist nun nicht gerade eine neue Erkenntnis. Frostnächte gehören genauso zum Repertoire wie Temperaturen deutlich über der 20-Grad-Grenze. Ein neues Phänomen sind allerdings die ungewöhnlich warmen Spätwinter. In Kombination mit einem frostigen April sind die Auswirkungen insbesondere für Obstbäume fatal: Die Pflanzen treiben früh aus, manche stehen bereits im März in der Blüte. Kommt dann der Frost, sterben Knospen und Blüten ab, folglich bilden sie auch keine Fruchtkörper aus. In Vorarlberg war das heuer wieder der Fall: „Wir hatten sechs Frostnächte, wobei viele Obstbäume zum Glück noch am Beginn der Blüte standen. In der Nacht von Ostermontag auf Dienstag fielen die Temperaturen auf fast sechs Grad Minus - da sind dann auch die meisten Schäden passiert. Aber so schlimm wie 2017 war’s nicht“, sagt Ulrich Höfert von der Landwirtschaftskammer.