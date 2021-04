Streit eskalierte: 30-Jähriger zückt Klappmesser

Ein 30-jähriger Rumäne geriet mit einem 34-jährigen Österreicher am Mittwoch aneinander. Der Mann gestikulierte wild und zog plötzlich ein Klappmesser hervor. Als die Polizei dazwischen gehen wollte, ergriff der Rumäne die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnten Beamte den Mann stoppen - er wurde an Ort und Stelle festgenommen. Die Tatwaffe konnte durch die Beamten als Beweismittel sichergestellt werden. Der Mann wurde in das Polizeianhaltezentrum Salzburg überstellt, meldet die Polizei.