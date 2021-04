Wende bei Messi! Er will noch zwei Jahre bleiben

Neben Kontinuität in der Trainerfrage fordere der sechsfache Weltfußballer Verstärkung, denn er will mit Barça natürlich Titel gewinnen, vor allem die Champions League. Weshalb Präsident Joan Laporta unmittelbar nach seiner Wiederwahl versprach, die Mannschaft zu verstärken. So soll im Sommer Sergio Agüero, der Manchester City verlassen wird, kommen.