Bochum bleibt auf Kurs, Danso trifft bei Sieg

Hinter dem Spitzentrio macht Fortuna Düsseldorf noch einmal Druck. Der Bundesliga-Absteiger siegte 2:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli. Kevin Danso erzielte in der 49. Minute nach einem Eckball per Kopf den zweiten Treffer der Fortuna. Bei St. Pauli standen Torhüter Dejan Stojanovic und Guido Burgstaller auf dem Feld. Burgstaller vergab in den Schlussminuten eine Chance auf den Anschlusstreffer. Die Hamburger sind in der Tabelle auf Rang sieben zu finden.