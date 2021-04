Anti-Super-League: Briten prüfen deutsches Modell

Obwohl sich in der Nacht auf Mittwoch alle sechs an den Plänen für eine europäische Super League beteiligten englischen Vereine von dem Projekt abgewandt haben, will die britische Regierung eine Reform des Profi-Fußballs prüfen. Eine von Fans geleitete Untersuchung solle dafür weiterhin Vorschläge erarbeiten, sagte Sportminister Oliver Dowden am Mittwoch in der BBC. Dabei solle es auch darum gehen, wie Fans mehr Mitspracherecht bekommen könnten. Dazu prüfen die Briten die in Deutschland angewendete 50+1-Regel.