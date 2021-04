Neues Tarifmodell für alle Tiroler Altenheime

Die Tarife für die Heime werden erhöht. Dafür werden pro Jahr zusätzlich 26 Millionen Euro einkalkuliert. Ein Drittel davon zahlen die Gemeinden, den Rest das Land. Was damit möglich wird, fasst Berger so zusammen: „Wir können damit mehr qualifiziertes Personal anstellen.“ Künftig soll ein Viertel der Mitarbeiter aus diplomierten Kräften bestehen. Führungskräfte sollen vom Pflegedienst befreit werden. Soziale Betreuung soll von Therapeuten geleistet werden, für die Bewohner sollen so neue Betreuungsangebote entstehen.