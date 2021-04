Pflegereform: Tirol stellt System auf neue Beine

Im Jahr 2040 werden in Tirol doppelt so viele Menschen wie jetzt 85 Jahre oder älter sein. Die Organisation der Pflege wird zunehmend schwierig. Das Land bereitet nun eine Reform vor und investiert in den nächsten zehn Jahren 4,7 Milliarden Euro. Das erklärte Ziel: Mehr Pflegekräfte, neue Betreuungsformen und mehr Unterstützung für pflegende Angehörige.