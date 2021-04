Ermacora/Pristauz landen in Cancun auf 4. Platz!

Die Beachvolleyballer Martin Ermacora/Moritz Pristauz haben am Dienstag im ersten von drei World-Tour-Turnieren in Cancun Endrang vier belegt! Das Spiel um Rang drei endete mit einem 0:2 (-18,-12) gegen die Tschechen Ondrej Perusic/David Schweiner, die Ermacora/Pristauz in der Gruppenphase noch bezwungen hatten.